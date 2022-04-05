«Ця наволоч методично розстрілювала наш будинок»: рашисти вбили батька 11 дітей на Луганщині

У Рубіжному на Луганщині вчителька Ірина Целухіна з чоловіком мали дитячий будинок сімейного типу, виховували, окрім своїх двох, ще 9 прийомних дітей віком 3, 7, 9, 11, 12, 12, 14, 15, 16 років. Кілька днів тому Ірина з дітьми виїхала з Рубіжного після тижня, проведеного у підвалі свого будинку під обстрілами… Чоловік і свекор залишились вдома. Днями її чоловік Віталій загинув, намагаючись врятувати дім від пожежі після влучання снаряду. Про це у фейсбуці повідомила сама Ірина:

«Загинув мій коханий чоловік. Все своє життя він був мирною людиною, будував свій дім, займався пасікою, любив рибалити, спільно виховували дітей, і не лише своїх, а й тих, кого доля позбавила батьківської любові. Він завжди допомагав всім близьким і знайомим. Він був мій тил, міцна стіна і підтримка. Те, чого я досягла, і його вклад. Ми ніколи за 31 рік щасливого подружнього життя не поділяли роботу на жіночу і чоловічу, він міг робити все. Діти любили бувати з татком, бо з ним весело і цікаво, особливо влітку на пасіці. З татком можна рибалити, купатися, їздити на екскурсію до інших міст, він навчить керувати машиною і поремонтувати меблі. І багато-багато ще чого. Коли розпочалася війна, ми вирішили, що залишимося вдома. Але коли обстріли почастішали, а діти не вилазили з підвалу, домовилися, що будемо виїжджати. Але тоді тато і свекор вирішили, що залишаться зберігати житло, щоб дітям було куди повертатися… Рівно тиждень, як ми виїхали. І днями на дах будинку потрапив снаряд. І він поліз гасити пожежу, щоб дітям був будинок. Але якась наволоч методично розстрілювала будинок, один за одним лягло 10 снарядів. Будинок згорів, а від коханого нічого не лишилося. Не віримо, дуже боляче це сприйняти. Ми з дітьми плачемо. Але ти назавжди залишися з нами. Кохаю тебе!»

Нагадаємо, що нещодавно російські нелюди скинули на Рубіжне фосфорні бомби. Загинули й дорослі, й діти.

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