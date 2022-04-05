Літні люди втрачали розум і помирали, а діти були змушені жити в підвалі поруч із мертвими: стало відомо про звірства рашистів під Черніговом

У міру визволення українськими військовими країни стають відомими все нові і все страшніші факти безчинств, які творили на захоплених територіях російські фашисти.

Про пережиті жахіття розповіла і мешканка села Ягідне Чернігівської області Ганна Пономаренко — дні ув'язнення вона згадує з жахом і дякує Богові за те, що дозволив вижити.

За її словами, шокувала вже перша зустріч з варварами — тримаючи на руках дитину, жінка впала на коліна і благала, щоб тільки не стріляли в синочка. Потім родину з сином та батьками чоловіка закрили в погребі на дві доби, а на прохання принести горщик для дитини окупант-тувін погодився, але почав погрожувати гранатою, якщо йому не сподобається рухи при пересуванні за горщиком.

На третю добу усіх селян (близько 360 людей) під дулом автоматів зігнали в підвал до школи, де всі мусили спати сидячи, окрім дітей та людей похилого віку, які фізично не могли сидіти. Не було ні світла, ні вентиляції, ні туалету.

«На вулицю випускали в залежності від настрою одного з командирів. Якщо наші хлопці ЗСУ їм насипали і вони несли втрати — могли взагалі не випускати нас цілий день. Тобто вийти на свіже повітря залежало від настрою окупантів», — додає жінка.

Від пережитого старенькі люди починали божеволіти, а потім помирали. Тож маленькі діти були змушені сидіти поруч з мертвими людьми.

«Відчуття зустрічі з ЗСУ неможливо описати тут… Тільки той, хто відчув всю злість варварів, зрозуміє, про що я», — констатує чернігівчанка.

Нагадаємо, у Чернігові окупанти знищили навіть могили воїнів АТО.



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