В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Цю страшну історію розповіла журналістка Аліна Дубовська.

«Це сталось близько двох тижнів тому. Я дізналась про це лише зараз. Я не була свідком. Розповідь — виключно зі слів моєї родички, — написала у ФБ Аліна. — Чи похоронили родину і де — не знаю.

У моєї родички стався викидень. Тому, що вона дізналась про долю близької їй родини, яка не змогла евакуюватись з Ірпеня. Я свідомо опишу вам зараз те, що вона, ридаючи, оповіла. Одразу попереджу, якщо ви вагітні, маєте проблеми зі сприйняттям, то краще далі не читайте.

Батьків застрелили рашисти. Швидше за все, що їхня дев'ятирічна доня це бачила. Маленьку зґвалтували одинадцять, я не знайду слово, як сказати хто. Мабуть, українська мова такого слова не має. Принаймні експертиза показала, що було саме стільки різних зразків сперми на тілі дівчинки. За словами моєї родички, у дитини не було статевих органів — нелюди розірвали її. На цьому не зупинились. Вони вирізали на грудях Янгола літеру Z та розпороли їй животика. Моя ненависть вже не кипить! Вона горить, наче фосфорна ракета! І я бажаю не смерті, а пекельних мук кожному, хто з росії! Старим, молодим і їхнім дітям в тому числі! Ці пасивні учасники війни такі ж винні, як і ті, хто це коїть! Кажете, путін у всьому винен? Але це зробив не путін! Вся росія повинна відповісти за це! Не беріть їх у полон, хлопці! Не смійте! Паліть, вбивайте, підривайте! І вам гріха за це не буде!"

4616

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter