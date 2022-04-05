29.56 / 30.49 32.71 / 33.90
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Передавав ворогові імена, паролі та дані щодо обстрілів: у Миколаєві затримано прокурора-зрадника

16:48 5 квітня 2022
Силовик СБУ

У Миколаєві, який наразі активно обстрілює ворог, СБУ затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури, оголосивши йому про підозру у державній зраді.

За повідомленням силовиків, зібрано достатньо доказів співпраці затриманого з представниками силових структур РФ, хоча він і використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, прокурор передавав ворогові інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.

Щоб задокументувати дії зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

Провівши у фігуранта справи обшук, у нього було знайдено і вилучено техніку з доказами протиправної діяльності.

Під час допиту зрадник свою злочинну діяльність визнав.

Нагадуємо, раніше на Херсонщині було затримано агентів путіна, які викрадали громадян нашої країни, і брали участь у катуваннях проукраїнських активістів.

1651

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

В Ірпені 9-річну дівчинку зґвалтували 11 рашистів, а після того вирізали на її грудях Z

Заклеєні вікна

Якщо вікна вціліли: лайфхак, як відмити клей скотчу зі скла і що не варто робити

Андрій Бідняков

«С*ка! Асвабадітєлі»: родичі українського телеведучого змогли виїхати з Маріуполя через 40 днів блокади

Миття війни

«Більше у них нічого немає»: Арестович розповів, коли в Росії закінчаться ресурси для ведення війни в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.