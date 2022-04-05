Передавав ворогові імена, паролі та дані щодо обстрілів: у Миколаєві затримано прокурора-зрадника

У Миколаєві, який наразі активно обстрілює ворог, СБУ затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури, оголосивши йому про підозру у державній зраді.

За повідомленням силовиків, зібрано достатньо доказів співпраці затриманого з представниками силових структур РФ, хоча він і використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, прокурор передавав ворогові інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.

Щоб задокументувати дії зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

Провівши у фігуранта справи обшук, у нього було знайдено і вилучено техніку з доказами протиправної діяльності.

Під час допиту зрадник свою злочинну діяльність визнав.

Нагадуємо, раніше на Херсонщині було затримано агентів путіна, які викрадали громадян нашої країни, і брали участь у катуваннях проукраїнських активістів.

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