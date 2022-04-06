Про вбиту у Бучі жінку з червоним манікюром, фото якої облетіло весь світ, розповіли її знайомі й свідок злочину

Жінку з червоним манікюром, розстріляну на Київщині, світлини якої облетіли всі світові ЗМІ, впізнала знайома та розповіла, наскільки прекрасною людиною вона була. Біль від утрати матері не мають змоги описати словами її доньки. А свідок вбивства згадав про останні хвилини її життя.

Так, за словами Максима Кривцова, які він написав у Фейсбук, той ранок він зустрів у Ірпені.

«До поста наближалась жінка на велосипеді. На ній була коротка синя роба „Епіцентр“. Їхала швидко. Не спинилась. Вона перетнула перехрестя двох вулиць. Пустих і тихих, як на Святвечір. Її розстріляли з кпвт. Випустили чергу. Велосипед та жінка зникли у куряві диму та пилюки. Тоді я поспішно написав допис. В запитах були декілька повідомлень від двох дівчат. Вони — її доньки. Її тіло пролежало близько місяця на пустій вулиці. Її нігті, нафарбовані червоним лаком, було видно з небес», — пише Максим.

А викладачка візажу з Бучі Анастасія впізнала манікюр убитої. Виявляється, вона добре знала цю пані за життя.

«Я відразу відчувала, що це фото боляче відгукнулося мені, і не могла зрозуміти чому. Жінка на цьому фото, яке облетіло Україну, світ, кожну соцмережу — це моя клієнтка Ірина… яка ходила до мене на уроки макіяжу. Останній урок був 23 лютого…» — написала у Фейсбук Анастасія.

За словами Анастасії, жінку звали Іриною і вона була неймовірною. А на останньому занятті на прощання обійняла свою викладачку та просила берегти здоров'я.

«Вона збиралася на концерт Полякової, завела інстаграм і викладала туди всі свої фантастичні події і радості. Вона тримала мене за руку і казала: „Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше — треба любити себе і жити для себе! І нарешті я буду жити, як я хочу! Тож і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!“ Я навік запам’ятаю її слова та поради, навік запам’ятаю, що треба цінувати життя і радіти кожній миті — бо життя одне. Вона у моїй душі назавжди…» — розповідає Анастасія.

Дочка вбитої лише змогла сказати, що Анастасія розповіла лише частинку про її маму. Можливо, колись і вона зможе говорити про пережите та розповість тоді набагато більше.

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