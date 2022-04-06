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Події

Вбиті снарядом батько та син майже місяць пролежали у квартирі в Ірпіні

14:05 6 квітня 2022
Ірпінь

В Ірпені, де загинули та були закатовані рашистами сотні мирних мешканців, на 15 поверсі багатоповерхівки виявлено тіла батька й сина, які загинули ще 7 березня внаслідок обстрілу. Таку трагічну історію розповів журналіст Антон Топчій у Facebook.

«Знов Ірпінь. Просто чоловік підійшов і каже: це треба задокументувати, — йдеться у повідомленні. - Пішли, тут поруч — 15-й поверх пішки. Там батько і син мертві. 55 і 23 роки. З 7-го березня лежать. Прилетіло прямо в їхню квартиру.

Та сама багатоповерхівка

Батько загинув одразу, син добрався до ліжка і помер там через день, може менше. Поранення в живіт. Мати вийшла з підвалу з донькою і все, що змогла зробити — прикріпити на ноги їм по папірцю з іменами та датами народження і смерті. Так і лежать досі. На хлопця я так і не зміг піти подивитися.

Його мати із сестрою вже за кордоном. Сім’я з Донбасу, Луганська область. Втекли від війни 2014-го тоді. А вона їх тут знайшла. Чоловік, який нас привів вибачився, що переступав через друга, і розридався… Адже він на порозі квартири так і лежить…"

Тіло батька на порозі квартири

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