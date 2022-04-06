Пілот рашистів втік на гелікоптері до кордону з Україною, щоб не воювати

Схоже, що навіть російські орки починають розуміти, що продовження війни з Україною має для них лише один фінал — повернутись додому «двохсотими». Бо саме такі можна зробити висновки, прослухавши перемовини пілотів рф за 4 квітня. Їх опублікувала у Телеграмі моніторингова група проєкту «Беларускі Гаюн».

З перемовин виходить, що близько 20:00 з військового аеродрому «Зябрівка» (Гомельська область, Білорусь) пішли на зліт 6 гелікоптерів ВКС РФ, які взяли курс на військовий аеродром «Шаталово» (Смоленська область, РФ).

«А далі з'ясувалося, що один з гелікоптерів ВКС РФ з реєстраційним номером RF-04812 відхилився від курсу до РФ і пішов на південь/південний схід, у бік перетину кордонів РБ-РФ-Україна, — йдеться у повідомленні. — Вертольоти, що залишилися, почали повертатися, і протягом години гелікоптер з рег. номером RF-90665 мотався по Гомельській області Білорусі, намагаючись наздогнати борт, але, в результаті, так і не знайшов.

«812-й, ти де зараз перебуваєш, скажи чесно? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, будь ласка, російською мовою. Ви залишилися там чи ні?» — говорив пілот одного з гелікоптерів у групі.

Щобільше, в записі переговорів можна почути, що пілот одного з гелікоптерів і диспетчер як мінімум 25 разів намагалися зв'язатися з екіпажем, що втік. Куди саме подівся борт — нам невідомо, проте нагадаємо, що «Укроборонпром» готовий виплатити $ 500 000 за захоплений чи викрадений вертоліт у робочому стані.

Можливо, пілот гелікоптера просто вирішив зробити правильний вибір".

Нагадаємо, стали відомі прізвища рашистських льотчиків, які бомбили українська міста.

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