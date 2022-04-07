«За його голову вже дають 10 тисяч доларів»: секретарем мерії Маріуполя рашисти «призначили» ексрегіонала з Ірпеня

У Маріуполі, в захопленій частині якого рашисти намагаються замести сліди своїх злочинів, окупанти «призначили» секретарем міськради колаборанта Євгена Хармишева. Він при владі регіоналів був начальником комунального підприємства. Про це повідомив заступник Ірпінського міського голови Ігор Дворніков на своїй сторінці у Facebook.

«Цього зрадника потрібно зробити популярним. Він при владі регіоналів очолював КП «Ірпіньжитлоінвестбуд». Як тільки мером Ірпеня став Володимир Карплюк, він звільнив Хармишева і призначив на цю посаду мене. З цієї посади я пішов на посаду заступника Ірпінського міського голови, де й працюю наразі. Хармишев після цього намагався організовувати корупційні схеми, посилаючись на своє колишнє місце роботи. Але був посланий місцевою владою Ірпеня вслід за російським кораблем.

Враховуючи, що в Ірпені в Хармишева залишилося багато знайомих, всі вони мають дізнатися, що це не людина, а тварина. Тільки так можна схарактеризувати цього покидька, який консервно вскрився і почав працювати з рашистами в окупованому, стражденному від гуманітарної катастрофи Маріуполі. За моєю інформацією, підприємці Ірпеня оголосили винагороду за голову Хармишева у розмірі 10 тисяч доларів у випадку його «випадкової» кончини й 20 тисяч доларів у випадку передання колаборанта Хармишева працівникам Служба безпеки України. Євгеній Хармишев — добрий вечір, ми з Ірпеня!"

Додамо, що 4 квітня у Маріуполі представники забороненої фракції ОПЗЖ зібрались і одноголосно обрали російського агента Костянтина Іващенка головою Маріуполя. Другого колаборанта — депутата ОПЗЖ Євгена Хармишева — обрали секретарем ради. А вже наступного дня мерія Маріуполя оприлюднила імена міських депутатів від ОПЗЖ, які допомогли росіянам паралізувати місто і створити там гуманітарну катастрофу.

Імена депутатів-зрадників, які оприлюднила міська рада Маріуполя: Іващенко Костянтин Володимирович, Хаджинов Дмитро Михайлович, Хармишев Євген Олександрович, Сотнікова Наталя Анатоліївна, Карпенко Олена Василіївна.

Раніше у Херсонській області СБУ викрила колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території регіону.

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