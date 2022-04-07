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Рашисти завдали авіаудару у Донецькій області: відрізано залізничний шлях до Слов'янська та Краматорська

19:41 7 квітня 2022
Потяг

У Донецькій області рашисти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове — єдиного контрольованого Україною виїзду залізницею з Краматорська, Лиману, а також Слов'янська, який може стати черговою метою окупантів.

«Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», — повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

Ексклюзивний матеріал «Думаю, на Донбасі все почалося, там усе й закінчиться», — військовий експерт назвав найближчі плани рашистської армії в Україні" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки УЗ у соцмережах

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