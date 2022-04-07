Рашисти завдали авіаудару у Донецькій області: відрізано залізничний шлях до Слов'янська та Краматорська

У Донецькій області рашисти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове — єдиного контрольованого Україною виїзду залізницею з Краматорська, Лиману, а також Слов'янська, який може стати черговою метою окупантів.

«Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», — повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

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Фото зі сторінки УЗ у соцмережах

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