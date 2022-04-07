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Події

«Лопатами віддирали тіла» — мер Ірпеня розповів про знущання орків над місцевими

22:45 7 квітня 2022
Ірпінь

Під час онлайн-конференції, організованої комітетом ВРУ з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Маркушин розповів про злочини російських окупантів у місті Ірпінь. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

«Місцеві жителі розповідали, що окупанти спочатку почали ділити сім'ї, забирали чоловіків, а жінок та дітей залишали, — розповів Олександр Маркушин. — Чоловіків забирали на обмін з полоненими. Ті, хто окупантам не подобався, є факти та свідчення, розстрілювали. Загинуло багато дітей. Загинуло багато чоловіків… Були навіть нелюдські прояви, коли людей розстрілювали, а потім їздили по них танками. І тільки коли ми вигнали ворога, ми змогли зібрати тіла. Вибачте за подробиці, але ми тіла лопатами віддирали від асфальту… Це жахливо було бачити. Ці орки грабували все, що тільки можливо від пральних машин до жіночої білизни. Знущались з жінок, ці звернення передані до поліції».

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