Окупанти викрали цілу колону автобусів, що прямували для евакуації мешканців Мелітополя

Російські окупаційні війська, які захопили Мелітополь, привласнили автобуси та фури із продовольством та предметами гігієни, які Україна спрямовувала до мешканців тимчасово окупованого міста. Про це у мережі написав мер Іван Федоров, який після звільнення з полону перебуває у Запоріжжі.

На цих же автобусах із міста до Запоріжжя мали виїхати місцеві жителі, які не бажали перебувати під окупацією.

За словами Федорова, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста своїх зобов'язань гарантувати безпечний проїзд колони не виконали через дії росії.

«Згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація прийняла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор. росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконали. Випадок із гуманітарною допомогою для Мелітополя — яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки Росії, навіть перед міжнародними організаціями, нічого не варті» , — висловив переконання Федоров.

«Водіям наказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Інші автобуси рашисти конфіскували», — додав голова Запорізької обласної адміністрації Іван Старух.

Зазначимо, що окупанти дозволяють мелітопольцям виїжджати із міста лише на особистому транспорті .

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