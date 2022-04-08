Рашисти вдарили «Іскандером» по вокзалу у Краматорську: десятки загиблих і поранених (фото, відео 18+)

Рашистські війська, які 7 квітня завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове — єдиного контрольованого Україною виїзду залізницею з Краматорська, у п'ятницю обстріляли касетним «Іскандером» сам залізничний вокзал Краматорська. Про це повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, наголошуючи, що в цей час на вокзалі знаходилися тисячі мирних людей, які хотіли виїхати до безпечних регіонів України.

За його словами, поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених.

Очільник «Укрзалізниці» Олександр Комишин показав наслідки ворожих дій на фото і відео з місця подій.

За його даними, в результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 було поранено.

«Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ», — додав він.

Нагадаємо, ворог використовує смертоносні «Іскандери» і для ударів по житловому сектору міста.

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