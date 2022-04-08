«Досхочу надихались радіацією»: з’явились фото російських окупантів в Рудому лісі

Частина території так званого Рудого лісу (він знаходиться поруч з Чорнобильською АЕС) перетворилася зусиллями російських загарбників на фортифікаційне укріплення: вириті в землі окопи, бліндажі, ходи сполучень. Про це повідомили фахівці Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАВЗ). Вони вперше після звільнення Чорнобильської зони побували там, щоб дослідити, в якому стані вона зараз знаходиться.

«Фактично на одній з частин Рудого лісу розриті масштабні укріплення для тривалого знаходження. Навкруги укріплень багато згорілої трави та кущів. Окупанти повною мірою надихалися радіоактивними частинками», — констатує ДАВЗ.

Тут слід сказати, що сосни, які загинули і стали рудими в 1986 році через величезну дозу опромінення, давно зрізані та захоронені в спеціальних могильниках в зоні відчуження. Значний шар ґрунту на тому місці знято й також захоронено. Туди привезено та насипано чистий пісок. Але все одно рівні радіації на місцевості, де знаходиться Рудий ліс, лишаються досить високими. Тому рити там окопи могли хіба що, даруйте на слові, ідіоти.

Після місяця російської навали в зоні відчуження поки неможливо сказати, які там показники радіаційного фону. Бо для того, щоб провести заміри, треба запустити Автоматичну систему контролю радіаційної обстановки (її датчики встановлено по всій Чорнобильській зоні). Поки що фахівці ДАВЗ провели точкові виміри за допомогою портативних дозиметрів. На жаль, результати невтішні: зафіксовано «суттєві рівні» радіації.

Окупанти не тільки, рили укріплення в Рудому лісі, а й палили там траву та чагарник. Тим самим ще більше збільшували свою дозу опромінення

Нагадаємо, армія мародерів розграбувала унікальну лабораторію в Чорнобилі, де, окрім новітнього обладнання, вартістю 6 мільйонів євро, знаходилися дуже радіоактивні зразки. Вони значно небезпечніші, ніж ґрунт на місці Рудого лісу. Де зараз ці зразки, поки що невідомо.

Фото ДАВЗ

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