Вимагав у волонтера 100 тисяч за передачу автобуса для ЗСУ: на Львівщині затримано високопосадовця

У Львівській області затримано першого заступника міського голови однієї з міськрад. Він вимагав 100 тисяч гривень за передачу автобуса «Вольво» для потреб армії, повідомило Державне бюро розслідувань України. Цей автобус міська рада отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Перший заступник мера перестрахувався — на передачу хабара направив свою спільницю. Щойно волонтер вручив їй гроші, правоохоронці затримали чиновника. Зрозуміло, що напередодні волонтер звернувся до ДБР. Тому хабар передавав під наглядом його співробітників. Спільницю взяли на місці злочину, і це дало можливість на всі 100% довести провину чиновника.

Високопосадовцю інкримінують отримання неправомірної вигоди та нецільове використання гуманітарної допомоги в умовах військового стану (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201−2 КК України). За цими статтями йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Фото ГБР

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