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Події

З Маріуполя рашисти вивезли до «днр» і рф близько 40 тисяч мешканців міста — мер Бойченко

16:02 8 квітня 2022
Маріуполь

Стало відомо про нові факти воєнних злочинів росії у Маріуполі. За словами мера Вадима Бойченка, орки насильно вивезли людей на територію рф і так званої «днр».

«Персонал та пацієнти міської лікарні № 4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України, — повідомив Вадим Бойченко на телеграм-каналі. - Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів. Що буде далі з людьми — невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки, коли людей відправляли до депресивних регіонів росії».

Мер додає: окупанти насильно вивезли щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя.

«Наша мета — створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної військової адміністрації», — написав мер.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі рашисти, щоб приховати свої звірства, запустили мобільні крематорії, де спалюють тіла вбитих мирних мешканців.

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