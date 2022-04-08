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Події

Мер Балаклії втік із родиною до росії, — очільник Харківської ОВА Синєгубов

20:20 8 квітня 2022
Іван Столбовий

Міський голова Балаклії Іван Столбовий залишив територію громади та виїхав до росії. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю «Факти ICTV»:

«За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю залишив це місто та виїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України та кожного мешканця населеного пункту. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії».

Як відомо, тиждень тому голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами.

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