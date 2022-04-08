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Окупанти знищили на ЧАЕС весь архів станції та унікальну лабораторію вартістю 6 млн євро

18:25 8 квітня 2022
Окупанти знищили на ЧАЕС весь архів станції та унікальну лабораторію вартістю 6 млн євро

Під час перебування на захопленій ними Чорнобильській АЕС росіяни знищили увесь багаторічний архів, який збирали українці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота.

«Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась *урва просто викинула в смітник», — написав, показавши фото із залишками паперів у смітнику.

У свою чергу Державне агентство з управління Зоною відчудження констатує пошкодження практично всіх офісних приміщень в будівлях у зоні ЧАЕС. Також розграбована та знищена сучасна аналітична лабораторію вартістю 6 млн євро. Вона була унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

Проте нині спеціалісти «Енергоатому» більше переймаються з приводу радіаційного фону, який значно підвищився після окопування загарбників у так званому «Рудому лісі» біля ЧАЕС.

«Точкові виміри показали суттєві рівні для місцевості, в якій їх проводили», — зауважили в «Енергоатомі».

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