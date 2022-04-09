«Скажи, Лавров, якщо Буча це фейк, то де зараз моя мама?» — дочка вбитої рашистами жінки звернулась до влади рф

Цю історію під час прямого ефіру телепроєкту «FREEДОМ» розповіла дочка загиблої Марина Січкар. Зі слів дівчини, її маму Тетяну у Бучі вбив російський снайпер…

«Ми всією сім'єю були у Бучі. Мама не могла лишити рідне місто, бо це її дім. Вона вірила у перемогу України. Так і буде. 24 березня. Рівно місяць від початку війни. Тиждень до звільнення Бучі, — заявила Марина. — Якийсь російський неадекват із укриття вирішив вистрілити у мою маму, коли ми всі разом поверталися додому від бабусі. Стріляли саме у маму, бо снайпер поцілив точно у центр лоба. Тато пішов до них домовлятися щоб забрати тіло. Його вони забрали на допит, шукали свастики на тілі, змушували показувати вміст рюкзака — термоси, змушували пити з них окріп. Надягнули мішка на голову, зв'язали руки, возили кудись, у решті-решт посеред ночі викинули на вулиці (як виявилося потім, — біля «Новуса»). Дивом він зміг зняти мішка, розв'язати руки, додумався знайти людей і переночував у них, а на ранок повернувся до бабусі. Перше, що він запитав: де тіло мами? Поки тата допитували, я змогла втікти до бабусі та розповісти, що сталося. Спочатку ми побігли з сусідом на те місце, але не змогли забрати маму. В кінці кінців дідусь пішов домовлятися з тими росіянами та зміг забрати її.

Весь ранок тато рив могилу. Прийшли усі сусіди та допомагали, чим могли. Ми поховали маму у дворі, під дубом.

Зараз ми вже у безпеці, Буча підконтрольна Україні. Ми зробимо все можливе, щоб засвідчити факт воєнного злочину та відновити справедливість. Матеріальна допомога зараз нам не потрібна. Якщо все ж таки хочете зробити пожертвування, відправте кошти тим, хто зараз їх потребує, — благодійність для постраждалих бучанців і не тільки, на допомогу нашим військовим. Якщо ви добре знали мою маму, то зрозумієте, чому я так кажу.

Запам'ятайте маму усміхненою та готовою будь-кому допомогти, якою вона була до самого кінця. А ще я хочу запитати у Лаврова, Киви, Захарової, які кажуть, що Буча — це фейк, це все інсценування. Подивіться мені в очі і скажіть: якщо це так, то де моя мама?"

Нагадаємо, що у Бучі слідчі та криміналісти провели ексгумацію 40 тіл, похованих у братській могилі. Люди загинули під час рашистської окупації.

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