Страшний путінський геноцид: Денисова розповіла, як у Бучі росіяни випалювали очі та відрізали частини тіла у дорослих та дітей

У Бучі під Києвом рашисти випалювали українцям очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«У місті Бучі на вулиці Яблунській, 144 рашисти облаштували справжню катівню. За словами тих, хто вижив, тут був штаб кадирівців. Вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей. За інформацією міської влади, всього у Бучі на даний момент знайдено тіла 360 убитих мирних жителів, серед яких щонайменше 10 дітей» , — пише Денисова.

Також, за даними омбудсмена, у звільненому від окупантів селищі Макарове Київської області виявили 132 тіла розстріляних осіб — там знайдено як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих.

Денисова додає, що у лісі на виїзді з Гостомелю у бік Ірпеня місцеві жителі виявили розстріляний автомобіль із сім'єю.

«Такі дії армії терористів РФ підпадають під визначення злочину „геноцид“ відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду», — зазначає український омбудсмен.

Денисова зазначила, що звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та до експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.

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