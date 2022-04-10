На Чернігівщині окупанти розстріляли дітей, які стали свідками пограбування магазину

Росіяни, яки вторгнулися в Україну, вбивають не лише дорослих, але й дітей. За даними прокуратури, загинуло 176 дітей, 336 були пораненими.

Ювенальні прокурори відзначають, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Під час фіксації воєнних злочинів, скоєних у населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів, встановлено, що 4 березня у селі в Ніжинському районі 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями рф з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений», — повідомляють у прокуратурі.

Також було встановлено, що 8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей, а у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів військовослужбовцями рф. 9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 108, Київській — 93, Харківській — 76, Чернігівській — 51, Миколаївській — 40, Луганській — 35, Запорізькій — 22, Херсонській — 29, столиці — 16, Сумській — 16, Житомирській — 15.

Нагадаємо, що під час нещодавнього ракетного удару по Краматорську, де люди чекали на евакуацію, загинули десятки українців, у тому числі й діти.

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