Окупанти двічі за день обстріляли зруйнований аеропорт Дніпра: поранено шестеро рятувальників

Російські війська двічі вдарили по аеропорту у Днері.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резеніченко. За його словами, від аеропорту «не залишилося живого місця», проте ракети продовжують летіти. Також противник вдарив ще по одному інфраструктурному об'єкту.

У ДСНС повідомляють, що поранення отримали шість рятувальників, найтяжче осколкове поранення у начальниці відділу зв'язки зі ЗМІ та роботи з громадськістю Євгенії Дудки. Про неї також написав і мер Дніпра Борис Філатов.

В ОДА повідомили, що перший удар по аеропорту Дніпра завдали близько 10-ї ранку, виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Другий — близько години дня. Під удар потрапили рятувальники, які гасили пожежу. На даний момент у важкому стані 1 працівник, 3 — у стані середньої тяжкості та 2 працівники ДСНС з легкими пораненнями.

Нагадаємо, що кілька днів тому рашисти обстріляли вокзал у Краматорську, де люди чекали на евакуацію. Десятки людей загинули.

Фото з Вікіпедії

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