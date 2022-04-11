Намагався захистити сім`ю: під Киевом знайшли тіло чоловіка, жінку якого зґвалтували рашисти

Моторошні злочини російські військові скоїли в Богданівці на Київщині. Під час зачистки села поліція виявила спалений будинок 34-річної потерпілої та тіло її чоловіка, застреленого загарбниками. Про це йдеться у відео, опублікованому 10 квітня поліцією Київської області.

«Родина мешкала у новому будинку, який тільки побудували. Виховували трирічного сина. Заїхали рашисти і відразу зґвалтували жінку, вони були всі нетверезі. Чоловік намагався боронити дружину, але його орки застрелили. Після того вороги погрожували застосувати насильство до дитини, в результаті вони знущались з молодої мами, як тільки могли. Вони її неодноразово ґвалтували… Собаку вбили, машина вся поплавилась, дах розбомбили з артилерії. Жінка встигла втекти з дитиною. Дім спалили… Чоловіка знайшли сусіди та прикопали коло хати. Вже проведено ексгумацію, з його пальців зняли золоту прикрасу.

Потерпіла нині в Західній Україні, вона написала заяву про злочин. Оголошено про підозру.

У соцмережах йдеться про те, що того ката вже ліквідували, але ми підійшли до цього процесуально. Оголосили вбивцю та ґвалтівника у міжнародний розшук. За все зроблене на території України ви заплатите, росіяни!"

Додамо, що вбивцею та ґвалтівником родини є командир з рф Михайло Романов. Цю моторошну історію потерпіла розповіла виданню The Times. Наприкінці вона додала, що не знає, чи повернеться вона коли-небудь у своє село, тому що спогади важкі. Також додала, що ніколи не змогла б продати їхній будинок, оскільки будинок для них побудував її чоловік… Нині ж замість дому лише згарище…

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у Бучі під Києвом рашисти випалювали українцям очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

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