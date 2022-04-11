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Події

В Маріуполі рашисти фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів та влаштовують крематорії

13:30 11 квітня 2022
російські військові фотографуються з тілами вбитих ними мешканців Маріуполя

Про те, що в Маріуполі рашисти фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі:

«У місті триває зачистка. По-перше, це пошук «нацистів». Нацист в розумінні росіян — це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блокпостів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись «перемогою». По-друге, зачистка — це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах. По-третє, зачистка — це частина примусової мобілізації чоловіків в армію сателіта росіі «днр». Примусом та залякуванням чоловіків заганяють «под ружье».

Радник також повідомив щодо кадиривців, що в місті. Вони, за його словами, — частина підрозділу росгвардіі. Що доказує, що всі їхні бої або проти мирного населення, або проти порожніх будівель в глибокому тилу.

Раніше повідомлялося, що мешканець блокадного Маріуполя Дмитро Юрін, рятуючись від російських загарбників, зміг вибратися з міста, пропливши крижаним морем 4 км.

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