«Шоколадка» в обмін на фото позицій: рашисти підло використовують українських дітей для отримання інформації про ЗСУ

Російські окупанти не гребують використати неповнолітніх українських дітей для розвідки позицій ЗСУ. Такі випадки виявили співробітники Служби безпеки України.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Росіяни обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

А на Луганщині рашисти навіть не використали меседжер і прямо запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місцезнаходження та маршрути пересування українських військ.

Хлопець злякався, проте окупанти його заспокоїли: мовляв, малолітній, тобі нічого не буде. Насправді, нагадали у спецслужбі, в Україні кримінальна відповідальність настає з 16 років, а в особливо тяжких випадках — ще раніше (з 14).

Тільки завдяки своєчасному втручанню силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогові.

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