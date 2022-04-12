29.83 / 30.96 32.69 / 33.96
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі: в «Азові» розповіли про наслідки

8:52 12 квітня 2022
Окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі: в «Азові» розповіли про наслідки

У ніч на вівторок, 12 квітня, російські окупаційні війська, які використовують в Україні заборонену зброю, зокрема фосфорні бомби, застосували проти українських військових та цивільних у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Як повідомляють в «Азові», хімічна атака була зроблена з БПЛА. «У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром», — йдеться у повідомленні.

За словами командира «Азова» Андрія Білецького, постраждали троє бійців, але наслідки «не катастрофічні».

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО, який отримав інформацію від розвідувальної спільноти InformNapalm, заявляли, що окупанти можуть провести в Україні хімічну атаку з використанням зарину — фосфорорганічної речовини з нервово-паралітичною дією. Раніше стало відомо, що російські офіцери 17 березня отримали ін'єкцію антидоту до фосфороорганічних сполук, а 20 березня командний склад армії Росії отримав антидот у разі хімічних отруєнь. Командирам було роздано ампули з атропіном.

1301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі: в «Азові» розповіли про наслідки

Окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі: в «Азові» розповіли про наслідки

До чого б це: окупанти почали воювати в цивільному одязі

До чого б це: окупанти почали воювати в цивільному одязі

кавова гуща

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

картопля

Як отримати рекордний урожай картоплі і які сорти точно вас не розчарують: поради фахівців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.