Окупанти застосували хімічну зброю у Маріуполі: в «Азові» розповіли про наслідки

У ніч на вівторок, 12 квітня, російські окупаційні війська, які використовують в Україні заборонену зброю, зокрема фосфорні бомби, застосували проти українських військових та цивільних у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Як повідомляють в «Азові», хімічна атака була зроблена з БПЛА. «У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром», — йдеться у повідомленні.

За словами командира «Азова» Андрія Білецького, постраждали троє бійців, але наслідки «не катастрофічні».

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО, який отримав інформацію від розвідувальної спільноти InformNapalm, заявляли, що окупанти можуть провести в Україні хімічну атаку з використанням зарину — фосфорорганічної речовини з нервово-паралітичною дією. Раніше стало відомо, що російські офіцери 17 березня отримали ін'єкцію антидоту до фосфороорганічних сполук, а 20 березня командний склад армії Росії отримав антидот у разі хімічних отруєнь. Командирам було роздано ампули з атропіном.

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