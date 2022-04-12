Працював на російський генштаб із 2014 року: СБУ затримала колишнього співробітника Адміністрації президента України

СБУ, яка раніше затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою в держзраді, викрила агента російських спецслужб, який працював в Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах.

«Він зізнається, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних Сил РФ. Був завербований після того, як втік із Донеччини до Білгорода. Російські куратори обрали йому псевдонім „Регін“ та поставили завдання — отримати секретну інформацію державного рівня», — уточнили у Службі безпеки України.

Відомо, що агент також працював у суді, в одному з департаментів Адміністрації президента, а потім служив у армії. «Регін» збирав компрометуючі дані про різних чиновників, а з початком широкомасштабного вторгнення в Україну — інформацію про силовиків, зброю та військову техніку.

«Під час спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв'язку агента, встановили його місцезнаходження та затримали у Донецькій області», — додали до СБУ.

Раніше на Херсонщині СБУ викрила колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території регіону, а також брав участь у тортурах незаконно затриманих місцевих жителів.

1387

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter