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Події

У підвал до сім’ї не повернувся: рашисти розстріляли працівника чернігівського телеканалу

14:15 13 квітня 2022
Роман Нежиборець з родиною

Керівництво популярного у Чернігові телеканалу «Дитинець» підтвердило загибель від рук російських окупантів відеоінженера даного телемовника Романа Нежиборця. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

«Ми знаємо, що Роман разом зі своєю дружиною та дитиною перебували в селищі Ягідне під Черніговом, коли туди вдерлися окупанти. Росіяни загнали місцевих мешканців у підвали. У якийсь момент Роман вийшов з укриття і більше до своєї сім'ї не повернувся. Потім ми дізналися, що Рому та його приятеля розстріляли… Точної дати його загибелі ми не знаємо. Востаннє він виходив на зв'язок з редакцією вранці 5 березня. А вже по обіді ми не змогли з ним поспілкуватися», — повідомила у коментарі НСЖУ Тетяна Здор.

Відомо, що Романа знайшли у братській могилі. На телеканалі «Дитинець» друзі та колеги оголосили збір допомоги родині загиблого, підтримати її можна, скориставшись реквізитами: 4 909 150 003 474 928 (Нежиборець Антоніна Вікторівна).

Раніше мешканка Чернігова Вікторія розповіла, як недалеко від села Ягідне рашисти розстріляли її машину та вбили чоловіка та 12-річну донечку.

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