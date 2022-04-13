Дають інші імена й прізвища: в окупованому Криму незаконно утримують викрадених українських дітей

В окупованому Криму незаконно утримують викрадених українських дітей, щоб потім дати їм громадянство рф. Таку заяву зробили в Асоціації інтеграції Криму, додавши, що ця інформація є підтвердженою.

«На півострові окупантами опрацьована злочинна схема викрадання малолітніх дітей, силоміць вивезених з материкової України. Діти з травмами поміщаються у кримські лікарні із наступним оформленням на них там фіктивних «російських документів» із вказівкою в них іншого імені та прізвища дитини. Надалі ці «перейменовані» нібито «російські» діти вивозяться у притулки на територію власне росії. Наразі маємо нове підтвердження системної практики злочинного «переоформлення» викрадених з материкової України малолітніх дітей.

У підконтрольному агресорові місцевому виданні «Євпаторійська здравниця» нещодавно оприлюднили фактично інструкцію для подібної схемі злочинного «переоформлення» під цинічною назвою «чужих дітей не буває». Видання цитує так званого «начальника відділу опіки та піклування управління у справах неповнолітніх та захисту їхніх прав» підконтрольної агресорові «адміністрації Євпаторії» Ірини Черлецької. Вона заявляє, що вивезені з материкової України діти, які були позбавлені батьків або батьки яких були вбиті російськими загарбниками, «оформлюються» в Криму окупантами у вигляді так званої «тимчасової опіки». Окупанти надають «опіку» строком на пів року; при цьому для видачі їм «документів» потрібен лише паспорт «особи, що супроводжує», її «міграційна карта» та «акт житлових умов», усі відомості про дані дитини фактично записуються зі слів супроводжуючої особи, що може не мати до дитини жодного відношення". За словами експертів, вкраденим дітям злочинні «опікуни» потім можуть оформити фейкове «російське громадянство» та передати дитину до росії на «всиновлення».

Раніше повідомлялося, що силоміць вивезених до росії українців відправляють до Сибіру і на Далекий Схід.

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