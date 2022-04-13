29.87 / 30.88 32.73 / 33.99
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Працює полк «Азов»: українські бійці показали відео знищення техніки ворога у Маріуполі

17:36 13 квітня 2022
Працює полк «Азов»: українські бійці показали відео знищення техніки ворога у Маріуполі

Незважаючи на спроби ворожої пропаганди поширювати домисли про загибель знаменитого полку «Азов», українські воїни продовжують битися окупантами в Маріуполі попри застосування проти них хімічної зброї та успішно атакують агресивних орків.

Про те, як це відбувається, розповів Максим Жорін.

«Ворожа техніка в Маріуполі палає — працює полк Азов», — підписав він пост у Telegram.

З відео можна зрозуміти, що наші воїни за допомогою дрону чи іншої техніки засікли ворога у дворі одного з будинків, який через бої покинули жителі, та завдали удару.

Пара секунд потрібні їм були для прицілювання — і ціль було уражено.

Відео опубліковано сьогодні, 13 квітня, тож говорити про загибель «азовців» явно передчасно.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов».

3400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Працює полк «Азов»: українські бійці показали відео знищення техніки ворога у Маріуполі

Працює полк «Азов»: українські бійці показали відео знищення техніки ворога у Маріуполі

бур&#39;яни

Не викидайте бур’яни, це екодобриво врятує город: поради фермера

домашня ковбаса

«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

картопля в банці

«Картопля у банці»: ситна, ароматна і проста в приготуванні страва

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.