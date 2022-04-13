Працює полк «Азов»: українські бійці показали відео знищення техніки ворога у Маріуполі

Незважаючи на спроби ворожої пропаганди поширювати домисли про загибель знаменитого полку «Азов», українські воїни продовжують битися окупантами в Маріуполі попри застосування проти них хімічної зброї та успішно атакують агресивних орків.

Про те, як це відбувається, розповів Максим Жорін.

«Ворожа техніка в Маріуполі палає — працює полк Азов», — підписав він пост у Telegram.

З відео можна зрозуміти, що наші воїни за допомогою дрону чи іншої техніки засікли ворога у дворі одного з будинків, який через бої покинули жителі, та завдали удару.

Пара секунд потрібні їм були для прицілювання — і ціль було уражено.

Відео опубліковано сьогодні, 13 квітня, тож говорити про загибель «азовців» явно передчасно.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов».

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