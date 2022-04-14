«Серед загиблих двоє братів»: з підвалу на Київщині дістали 6 закатованих рашистами чоловіків

Сталось це у селі Шевченкове Броварського району, яке було окуповане рашистами. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, опублікувавши моторошне відео.

«Слідчо-оперативними групами продовжується зачистка тих територій, де була окупація російською армією, — розповів правоохоронець. — У Київській області це 180 населених пунктів. На жаль, щодня фіксуємо злочини проти нашого народу. На території одного із домоволодінь у селі Шевченкове виявлено підвальне приміщення, де було заховано тіла шести чоловіків віком від 40 до 50 років. На трупах виявлено сліди тортур, а також вогнепальні поранення в голову.

Ми встановили їх особи. Перший — чоловік 1980 року, який не мав жодного відношення до територіальної оборони чи силових структур. У середині березня йому зателефонував знайомий та повідомив, що російські солдати знущаються з двох жінок біля залізничних колій. Він побіг туди, і більше людину вже не бачили.

Крім того, з підвалу дістали двох братів, теж закатованих і застрелених. І вони теж жодного відношення до військової служби не мали. Ще одного чоловіка дістали і дізнались, що того дня він просто їхав на велосипеді селом. Людину теж вбили ні за що. Окремо дістали чоловіка, особу якого не встановили.

Сподіваюсь, що рашистів не тільки буде притягнуто до кримінальної відповідальності, вони відповідатимуть і в міжнародному суді".

Нагадаємо, у Європі та інших країнах світу вимагають провести міжнародне розслідування злочинів російських окупантів на території України.

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