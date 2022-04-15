Знайшов і вирішив покласти у кишеню: під Херсоном касетний снаряд убив хлопця та покалічив його товариша

На Херсонщині стався трагічний випадок: на одній із вулиць селища двоє хлопців виявили касетний снаряд, який не вибухнув. Хоч українців і попереджають, щоб вони не наближалися до таких небезпечних знахідок, один із них підняв його та поклав у кишеню.

Під час руху вибухівка здетонувала, повідомили у Нововоронцовській територіальній громаді.

«Один хлопець загинув, інший — поранений. Правоохоронні органи застерігають: у разі виявлення вибухівки, просто якихось підозрілих предметів — не чіпайте їх, відійдіть на безпечну відстань та дзвоніть у поліцію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що дуже часто вибухонебезпечні предмети можуть нагадувати банку від пива або масляний фільтр та здетонувати протягом 24 годин та більше. Такі ракети заборонені конвенцією ООН.

Раніше повідомлялося, що росіяни використовують в Україні й інші заборонені боєприпаси, зокрема фосфорні.

Ілюстративне фото зі сторінки МВС України у соцмережах

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