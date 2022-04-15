«Не пустив до своєї хати»: під Херсоном рашисти розстріляли чоловіка та кинули гранату в його родину

Окупанти вбили чоловіка, який не впустив їх до хати пожити. Це сталося у селі Пригір’я Херсонської області, що межує з Криворізьким районом. 58-річний Ігор Тарасюк не встиг забігти у підвал, де від ворожих обстрілів ховалися його дружина, син та сусідка з донькою. Про це повідомили в «Угрупуванні військ «Південь».

«Боляче згадувати той період часу, ми всі були наляканими, орки взяли під окупацію наш населений пункт близько місяця тому, як зараз пам’ятаю, вони їздили по вулицях, заходили в хати, відбирали теплі речі, телефони, цигарки… Більшість їх проганяла, але знайшовся зрадник українського народу — Руслан Михайлюк, який їм допомагав, показував польові дороги для проходження їхніх колон, та де можна поживитися й заночувати, — розповіла військовим дружина вбитого Ігоря Тарасюка. — Коли ці нелюди прийшли до нас, мій покійний чоловік їх прогнав, сказав, щоб ті забиралися геть зі своїм „руським міром“. 11 березня, коли ми почули постріли в селі, побігли до підвалу. Я, мій син, сусідка та її донька забігли до підвалу, мій чоловік теж побіг, але йому не вистачило декількох хвилин, щоб врятуватися. Все відбувалося дуже швидко, спочатку постріли, потім крики, сухий хрип чоловіка — й настала тиша… Ми всі затамували подих і прикинулися мертвими, коли до підвалу спустився орк. Він доповів по рації: „Всьо чісто…“ — і побіг до своїх. Після цього пролунав гучний вибух (це була граната, кинута орком), але й тут нас Боженька врятував, вона вибухнула на сходах. Ці виродки не дозволяли мені поховати Ігоря, лише 14 квітня завдяки благанням моїм та односельчан нам дозволили забрати тіло».

Бідолашна жінка не могла втримати сліз та просила військових Збройних Сил України не покидати їхнього населеного пункту. Наразі Пригір'я перебуває під цілковитим захистом наших військових…

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