«Відрубаю пальці, і кисті»: путінський окупант похвалився знущаннями над полоненими українцями

Путінські орки катують і калічать українських військовополонених, а також мирних жителів. При цьому деякі з них не тільки не соромляться своїх дій, а й хизуються ними.

Запис однієї такої шокуючої розмови опублікували співробітники СБУ.

На записі рашист хвалиться тим, як калічив українських військовополонених.

«Полонених привозили, еб*ть, я з них знущався… С*ка, бл*, і пальці відрубаю, і кисті відрубаю! Став на лопату, на цеглу: „ааааа“, кричить!» — розповідає військовий злочинець.

За його ж власним зізнанням, такій жорстокості дивуються навіть його колеги, називаючи його не інакше як дикуном.

СБУ ідентифікувала «героя» відео — ним виявився 27-річний астраханець, контрактник армії окупанта Салават Сарсенов. Саме зараз він безуспішно намагається просунутися у Запорізькому напрямку.

«Цікаво, чи знає про такі подвиги свого сина його мати, Зульфія Сарсенова? Тому що СБУ вже документує їх у рамках кримінальних проваджень», — зазначають в українській спецслужбі.

Тож якщо «дикунові» вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом.

Нагадаємо, раніше мешканка Чернігова розповіла, як під час евакуації з міста рашисти прицільно обстріляли їхній автомобіль, вбивши чоловіка та старшу доньку. Їй та її однорічній молодшій дочці дивом вдалося вижити.

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