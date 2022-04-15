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Події

«Дайте гроші, а ми все розмінуємо»: на Київщині з’явилась нова афера

21:50 15 квітня 2022
розмінування

У Київській області зафіксували нову шахрайську схему. Суть така: зловмисники представляються піротехніками та пропонують людям за гроші розмінувати житло. Про це повідомляють у ДСНС України.

«У Київській області на деокупованих територіях шахраї представляються піротехніками ДСНС, пропонують за гроші обстежити помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів та надають послуги платного розмінування, повідомили в ДСНС. Наша служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами та в порядку черговості», — написали у ДСНС.

Якщо ж ви натрапили на таких шахраїв, фахівці радять телефонувати на номер 102.

Додамо, що наразі у Київській області рятувальники та сапери проводять розмінування територій. На такі роботи, за їхніми словами, потрібно як мінімум 10 днів.

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