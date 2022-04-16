«Рашисти палили йому ноги паяльною лампою»: під Києвом знайшли заміноване тіло викраденого окупантами чоловіка

У селищі Поліське на Київщині 5 квітня знайшли тіло викраденого окупантами 27-річного Вадима Постолюка. Рашисти палили чоловіку ноги чимось схожим на паяльну лампу, все тіло було в синцях… Зняли ланцюжок, забрали документи, гаманець, телефон. Залишилась лише обручка. Три дні тіло чоловіка не могли забрати — воно було заміноване.

«За день до війни Вадим приїхав до села Рагівка Вишгородського району. Звідти він мав забрати сестру з племінником. Виїхати вони не змогли — наступного дня почалася повномасштабна війна, а Рагівку, як і інші населені пункти поблизу, окупували росіяни. Вадим залишався у селі протягом місяця, а 29 березня вирішив піти на евакуацію до села Рудня-Базарська», — розповіла дружина Вадима Тетяна «Медійній ініціативі за права людини».

«Загалом з Рагівки, крім Вадима, за словами його дружини Тетяни, тоді вийшли 16 людей. Коли саме Вадим втратив візуальний контакт з іншими людьми і чи взагалі був у групі з ними, достеменно невідомо. Відтоді зв’язок з Вадимом зник. Вже наступного дня я почала шукати чоловіка і до останнього сподівалась, що він живий. 30 березня мені подзвонила його сестра і сказала, що він пішов у бік Житомирської області. Я дуже сварилася, бо там тривали бойові дії. 4 квітня мені подзвонили й спитали: „Чи немає у вашого чоловіка срібного зуба?“ Знайшли тіло людини та намагались ідентифікувати. Але це був не він. А 5 числа знайшли ще одне тіло. Він підходив по зросту і статурі. Обличчя практично не було. Це виявився він…»

За словами вдови, ймовірно, чоловіка викрали та відвезли до підвалів пожежної частини у Поліському, де тримали певний час.

Обличчя Вадима було понівечене, ноги зв’язані, руки зав’язані за спиною. Також на тілі були сліди опіків. Рашисти палили йому ноги наче паяльною лампою, все тіло було в синцях… На тіло росіяни поставили відразу кілька розтяжок…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти вбили сина жительки села Гребельки Київської області, а другого сина тяжко поранили.

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