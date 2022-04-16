Одна людина загинула внаслідок ранкового удару рашистів по Києву

Внаслідок ранкового ракетного удару росіян по Києву 16 квітня загинула одна людина, кілька постраждалих шпиталізували. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.

«Наші сили протиповітряної оборони роблять все можливе, аби захистити нас, але ворог — підступний і безжальний. Не таємниця, що один з російських генералів днями заявляв, що вони готові до ракетних атак по столиці України. І, як ми бачимо, — вони здійснюють такі обстріли», — написав він.

Раніше міноборони росії повідомило про удар по корпусам бронетанкового заводу. За офіційними даними, він розташований у Дарницькому районі столиці.

Днем раніше росіяни обстріляли Жулянський машинобудівний завод «Візар» у Вишневому під Києвом. Журналіст AFP повідомив, що завод частково зруйновано. Серйозних пошкоджень зазнали цех та адміністративна будівля заводу, повідомляє «Українська правда».

На заводі у Вишневому виготовляли, зокрема, ракети «Нептун», які вразили російський крейсер «Москва» у Чорному морі. Обстріли росіян, ймовірно, є помстою за потоплений корабель.

Також сьогодні росіяни обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула, 18 було травмовано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Харкова виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку ліквідували пожежники. Горіли конструктивні елементи п’ятиповерхової будівлі, а також 9 автівок. Внаслідок вибуху будівля зазнала серйозних руйнацій.

Як писали «ФАКТИ», росіяни зосередили основні зусилля на спробах просунутися в Донецькій та Луганській областях — за минулу добу ЗСУ відбили десять атак ворога, знищивши три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи супротивника, а також захопили один бронетранспортер ворога.

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