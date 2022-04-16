«Так били, що неможливо було впізнати»: рашисти звільнили з полону ексзаступника міського голови Каховки

Рашисти відпустили на волю колишнього першого заступника міського голови Каховки, ветерана АТО Олега Кожем’якіна. Чоловіка 2 квітня російські військові викрали прямо з помешкання. Про це повідомило місцеве видання «Європростір».

«За словами співробітника місцевої лікарні, 13 квітня Кожем’якін звертався за медичною допомогою. У нього діагностували струс мозку, перелом ребер. Також у чоловіка вибиті зуби. Стан його такий, що Олега одразу й не впізнати, так його били, -повідомляють у виданні. - Інші полонені після виходу на волю розповіли, що чули голос Олега Кожем’якіна і чули, як над ним знущались російські окупанти та місцеві колаборанти».

Інший житель Каховського району на умовах анонімності повідомив, що ветерана АТО постійно лупцювали орки, погрожували «відправити до Донецька», щоб відбудовувати «зруйноване фашистами місто». Били так, що краще б вбили…

Раніше повідомлялося, що під Києвом знайшли заміноване тіло викраденого окупантами чоловіка, якого перед смертю страшно катували.

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