«До останнього вірили, що живий»: рашисти вбили чоловіка, який передавав останки радянських солдатів їхнім онукам у рф

Днями стало відомо про загибель Юрія Ренкаса — учасника громадської організації з пошуку людей «Вертикаль». Він знайшов сотні радянських солдат і передав останки їхнім внукам в рф. А потім росіяни і вбили його, проводячи свою так звану «спецоперацію». Про це розповіла подруга загиблого Наталія Дементьєва.

«Те, що сталося з Юрою, — це жахливо. Навіть зараз, коли Юру знайшли і, як потрібно, поховали, я все одно не можу спокійно згадувати про все це. Юра Ренкас був чудовою людиною. Жив щиро, не порушуючи жодних моральних принципів. Пошуковик українського пошукового загону СПО «Вертикаль». Він разом зі своїми друзями, колегами знаходив наших дідів, які загинули у ВВВ. Наших дідів, які захищали Україну у роки Великої Вітчизняної війни. Майже всіх знайдених солдатів, які були з рф, Юра та хлопці передали родичам для поховання в росії. Я сама брала участь у пошуках рідні, допомагала українським пошуковцям. А зараз ця рідня каже, що вони бандерівці. Виходить, що вони забирали свого загиблого у ВВВ діда з рук фашистів? Так виходить?

Тіло Юрія Ренкаса було знайдене на Житомирській трасіі

Юра не заслужив на таку смерть. Йому був лише 51 рік — ще жити та жити. У нього та у його сім'ї були плани на життя. Але ці плани зруйнували кулі від російських солдатів. У Юри залишилися дружина та дочка. Мама 81-річна та брат. Мамі до останнього дня боялися розповісти про страшну звістку про її сина. Я просто не можу зрозуміти, за що? Чому люди мають помирати у мирний час? Юра, як і багато людей, які проїжджали на своїх машинах Житомирською трасою, був розстріляний російськими солдатами 28 лютого цього року. Юра місяць пролежав на тому самому місці, де загинув. Його навіть поховати не дали. Але тоді ми цього ще не знали. Почалися пошуки Юри. Ми до останнього сподівалися, що він живий. Але доля чомусь дуже несправедлива до добрих, світлих людей. Ми знайшли Юру завдяки відео, яке зробив місцевий житель 1 березня, через день після загибелі. Пробач нам, що не вберегли тебе".

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