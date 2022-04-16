«Інсценують розстріли»: у Маріуполі окупанти знущаються з людей у фільтраційних таборах

Окупанти кидають все на штурм Маріуполя, а поява бомбардувальників свідчить про намір штурму «Азосталі» та порту після використання авіабомб великої потужності. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у телеграмі і додав, що у місті процедура фільтрації набрала максимальних обертів.

«В фільтраційних таборах та пунктах сто відсотків чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими та проводять окремі допити, включно з інсценуванням розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходять фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля людей наразі невідома. По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в'їзд/виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ. За інформацією, частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних — ізолювати. З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов'язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах».

За словами радника, задля «підняття духу» та залякування маріупольців окупанти повідомляють про арешт генерала НАТО в Маріуполі. Крім того, продовжують створювати та запускати брехливі новини про «звірства „Азову“ та ЗСУ» для морального тиску на містян.

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