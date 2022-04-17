Рашисти зґвалтували жінку на Запоріжжі, бо не здавала місцевих бійців АТО

«14 квітня надійшла інформація про ще один воєнний злочин, — йдеться у повідомленні Сил оборони Запорізького краю. — Жінка розповіла, що її 30-річну рідну тітку дикуни-рашисти неодноразово ґвалтували, бо вона не розповідала потрібну інформацію про мешканців села. Російські військові випитували у мешканки села Новозлатопіль (Пологівський район) інформацію про місцевих учасників АТО/ООС та інших місцевих. Від себе додамо, що наші представники спецслужб та розвідки мають поіменні списки ворожих підрозділів, які тимчасово знаходяться в цьому, чи інших окупованих районах. Кожна російська тварина найближчим часом відповість за скоєне, чи то перед законом України, чи то перед Богом. Сови виходять на полювання щурів та мишей вночі. Пишіть записки додому та приємних снів, окупанти».

Нагадаємо, у Європі вимагають провести міжнародне розслідування «Різанини в Бучі».

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