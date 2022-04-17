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Руйнували дороги, підпалювали ліси та проводили постановочні мітинги: в Україні затримано кількох агентів путіна

16:19 17 квітня 2022
Руйнували дороги, підпалювали ліси та проводили постановочні мітинги: в Україні затримано кількох агентів путіна

Служба безпеки України продовжує нейтралізовувати агентурні мережі, які працювали на країну-агресора.

Зокрема, на Одещині затримано трьох проросійських агентів, дії яких координувалися особами, які у 2014 році втекли до рф. Як констатували у прес-центрі спецслужби, затримані нагнітали соціальну напругу ще напередодні широкомасштабного вторгнення ворожих військ в Україну, вчиняючи руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також вони проводили постановочні мітинги.

За останній же місяць куратори «перекваліфікували» своїх агентів на збір розвідданих про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, та настрої місцевих.

У Київській області спецслужба затримала самопроголошеного голову Димерської ОТГ, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом, та «здав» окупантам учасників АТО\ООС, членів місцевої територіальної оборони, допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості. Також він організував роздачу «гуманітарної допомоги» як винагороду за співпрацю з окупантами.

На Херсонщині ж про заочну підозру заочно повідомлено самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки. Чоловік із київською пропискою перейшов на бік ворога: публічно закликав громадян до співпраці з окупантами і просував ідеї налагодження зв’язків із рф. На додачу — ще й відмовлявся від гуманітарної допомоги, організованої українською владою для цивільних.

А в Дніпропетровській області спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли. На допиті чоловік зізнався слідству, давно що мав проросійські погляди і вірив у «руZZкий мир». Саме так він потрапив на око ворожим спецслужбам, які доручили зраднику зібрати координати військових штабів, фіксувати переміщення техніки ЗСУ.

У Миколаєві ж посібником ворога стала місцева жителька, яка систематично «доповідала» окупаційним військам щодо обстановки у місті, відстежуючи роботу блокпостів та окремих об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що і до початку повномасштабної війни в Україні СБУ затримувала запроданців, які збирали дані про нові системи озброєння і навіть намагалися організувати теракт у Києві.

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