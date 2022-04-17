З голови українки йшов дим: солдат путіна розповів, як розстрілювали сестру бійця «Азова»

СБУ перехопили чергову розмову орка з дружиною. Цього разу солдат розповідав, як його побратими кілька разів стріляли в голову українки.

«Чую десь постріли. Підхожу та бачу мінометників, а біля них лежить якась баба з простріляною башкою. Вона дриґається, а з голови йде дим», — каже путінський виродок.

Потім окупант уточнює: нещасну вбили за те, що українка розповіла оркам, що її брат — військовий у полку «Азов». А потім ще й наважилась сказати те, що оркам не сподобалося.

«Після пострілів вона дриґалась. Ми вистрілили ще раз. Але вона продовжувала ворушитися. Коротше, ми знову стріляємо по ній. І врешті померла», — продовжує доповідати орк.

Примітно, що співрозмовниця рашиста лише «охає» і «ахає» і насамкінець просить більше не розповідати таких історій. А на задньому фоні чути дитячий голос — певно, поруч із жінкою знаходиться й дитина путінського орка.

Нагадаємо, раніше схожа історія сталася у Бучі — там чоловіка застрелили просто через двері, бо відправив рашистів слідом за російським кораблем.

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