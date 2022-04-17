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Суспільство та люди

Пригостив кадирівців щурячою отрутою: дідусь з Бородянки розповів, як «почастував» окупантів отруєною бринзою

19:44 17 квітня 2022
Пригостив кадировців щурою отрутою: дідусь з Бородянки розповів, як «почастував» окупантів отруєною бринзою.

Окупанти ніяк не можуть зрозуміти, що в Україні їм чинять опір не лише ЗСУ, а й усі жителі країни, для яких присутність ворога на рідній землі — екзистенційна проблема, яку потрібно і можна вирішити всіма доступними засобами.

Про один із таких унікальних випадків розповіли журналісти, які побували у звільненій Бородянці під Києвом.

У цьому місті, як виявилося, місцевий дідусь «пригостив» головорізів кадирова отруєною бринзою — її він спеціально приготував на щурячій отруті.

«До мене дійшло, щоб приготувати отруєну бринзу на щурячій отруті та пригощати чеченців. Я наготував, але як вона (отрута. — Авт.) діяла — не знаю. Я щурів труїв, і в мене була отрута щуряча. Ось я їм і наготував», — розповів дідусь журналістам.

Нагадаємо, раніше українська розвідка розповіла про результати героїчного вчинку бабусі з Харківщини, яка зустріла окупантів отруйними пиріжками.

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