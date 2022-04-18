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Події

Окупанти «кошмарять» курортну Кирилівку, селищного голову викрадено

10:42 18 квітня 2022
Іван Малєєв

Окупанти на захоплених територіях продовжують викрадати представників місцевих органів самоврядування — напередодні прямо з Кирилівської селищної ради увезли голову громади Івана Малєєва.

Як повідомляють у селищній раді, у неділю близько 13:00 Івана Малєєва посадили в машину та увезли: «Як було сказано військовими, Івана Малєєва вивозять до комендатури Мелітополя».

А напередодні стало відомо про викрадення 16-річного сина Олега Буряка — голови військової адміністрації Запорізького району. Як передає «Україна 24», про це повідомив голова Запорізької ОВА Олег Старух. Це сталося на блокпості у Василівці — дитину повезли у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що рашисти відпустили на волю колишнього першого заступника міського голови Каховки, ветерана АТО Олега Кожем'якіна. Він був сильно побитий.

Фото із сайту Кирилівської селищної ради

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