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Події

Окупанти завдали ракетних ударів по Львову: є загиблі та поранені

11:04 18 квітня 2022
Пошкоджений уламками автомобіль

Російські окупанти знову завдали удару по Львову — на даний момент відомо про шістьох загиблих і вісіьмох постраждалих, зокрема дитини.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, три ракети вдарили по об'єктах військової інфраструктури, одна — по шиномонтажу. «Через влучення ракет розпочалася пожежа, її все ще ліквідують. Об'єкти суттєво пошкоджені» , — додав він, зазначивши, що це дані на 10:05.

А мер Львову Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

Голова ОДА вкотре закликав українців не фіксувати та не викладати у мережу матеріали з «гарячих тем».

Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ракет було п'ять: «Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє „право“. вбивати українців».

Нагадаємо, що після попереднього ракетного удару по Львову патрульні, прямуючи на місце влучення ракет, виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети та попадання її в ціль. У нього у планшеті виявили фотографії всіх блокпостів області. Цю інформацію він направив на два російські номери.

Фото народного депутата Миколи Княжицького із соцмереж

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