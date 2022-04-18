Зі штурмовика на її авто скинули аж дві бомби: під Києвом у лісі знайшли могилу Ірини Цвілої

Днями віднайшли могилу учасниці ООС Ірини Цвілої з Броварів, яка 25 лютого загинула в боях за оборону Києва. Як зазначив український активіст, ветеран і боєць Олег Собченко, про могилу двох невідомих бійців у лісі між Лютежем і Демидовим Вишгородського району йому давно повідомив місцевий житель.

«Одного разу в пошуках коротшого шляху між нашими позиціями їхали лісовою дорогою і наткнулись на понівечену автівку, — розповів Олег Собченко. — Жодних військових позицій поруч не було, тому були здивовані: навіщо по цивільній автівці в лісі було завдано потужного бомбового удару? Чи були поряд люди, що з ними стало?

Тиждень потому в Лютежі до мене звернувся місцевий дядько. Розказав, що в перші дні вторгнення росіян знайшов на лісовій дорозі розбомблене згоріле авто, в якому були понівечені згорілі тіла двох військових — чоловіка і жінки. Щоб зберегти їх, викопав поруч яму, де й поховав загиблих, і позначив місце саморобним хрестом. За два дні я навідався туди, однак поховання не знайшов. Вирішив, що ішлося про іншу згорілу автівку в цих лісах.

Однак те місце у лісі не йшло з пам'яті, подумки я повертався туди ще не раз. Згодом, з цих позицій ми переїхали воювати під Мощун. Минули тижні важких боїв за Київ. Кацапи відступили. Одного дня ми вирушили місцями боїв лютого-початку березня, щоб подивитися на позиції росіян, яких ми тоді «чорнобаїли"у Козаровичах. З нами вирушив італійський журналіст Сандро. Дорогою я вирішив показати йому це місце у лісі за Лютежем. І цього разу таки знайшов могилу — невеличкий насип з піску з ввіткнутими навмисно в ґрунт пластиковими деталями від авто, якоюсь табличкою. Можливо, місяць тому це все мало вигляд хрестика.

Більш прискіпливо оглянув згоріле авто — знайшов рештки ящика з обгорілими пожмаканими цинками від набоїв 5.45, частину переднього номерного знака. Цього ж дня через своїх командирів вийшов на офіцера бригади, який опікується загиблими та зниклими безвісти. Виявилося, що він вже знає про цю могилу в лісі, однак такими похованнями має займатися місцева поліція (в нашому випадку — поліція з Бучі), координати могили він вже передав.

Саме в ці дні відбувалась ексгумація чисельних братських могил навколо Бучі, тому погодили з ним тримати на контролі це питання.

Через три дні ми мали завдання на півночі області, то по дорозі навідались до того місця — і знайшли могилу порожньою. Отже, ця історія, що не давала спокою, завершилася для мене. Вічна пам'ять цим двом воякам, сподіваюсь, їх поховають з усіма почестями, а їх рідні й побратими зможуть навідувати могилу під прапорами, бо знатимуть, де вона".

У коментарях до допису донька Ірини Цвілої Дарина вказала, що тіла вже в морзі й належать її матері та її чоловікові Дмитру Синютці.

Нагадаємо, у 2014-му після Майдану успішна дизайнерка ландшафтів Ірина Цвіла з Броварів, яка спеціалізувалася на створенні трояндових садів, відбула воювати на Донбас. Чотири роки боїв, смерті, крові, поту, сліз далися взнаки. Коли ворог прийшов на мирну територію, Ірина знову однією з перших хоробро взяла в руки зброю. За попередніми даними, за нею та її автівкою у камуфляжних номерах стежили з безпілотника, після чого було кинуто зі штурмовика дві авіабомби.

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