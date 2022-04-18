«Катували, щоб дістати інформацію про підрозділи ЗСУ в тилу»: староста з Чернігівщини розповів про полон

Олександр Красківський, староста Замглаю на Чернігівщині, де точилися запеклі бої з рашистами, розповів, як захищали селище від російських військ і про перебування у полоні… Відповідне відео опублікував портал новин «Час Чернігівський».

— 23 березня наші місцеві жителі повідомили, що у село наближається важка російська техніка. Ми відразу згуртувались та пішли назустріч оркам до барикади, яка поряд з залізницею. Я першим пішов на перемовини, — розповів Олександр Красківський. — Відійшов десь на 300 метрів і почав розмовляти з рашистами. Тривало це дві хвилини. Після того вони мене потягнули до «Тигра», мішок на голову і повели з автоматами…

У полоні почали з побиття, дуже сильно били по ногах. Спочатку я не міг зрозуміти чому. Тоді ж дійшло — кінцівки набрякнуть, і ти просто стаєш нерухомим і можна робити з людиною, що хочеш.

Перший допит був найстрашнішим, зізнається чоловік. Його били ногами по нирках, печінці та обличчю, погрожували відрубати пальці та вбити.

— Рашисти допитували, з ким я співпрацюю, тому що кожного дня на восьму ранку ми з хлопцями, які входили у загін охорони громадського порядку, проводили невеличку нараду. Було багато питань про збір інформації, що начебто ми комусь передаємо її, де наші ЗСУ стоять. І постійно били. Але професійно, щоб нічого не зламати, але відчутно. Потім зайшла група ФСБ. Запитання майже одні й ті ж, але по-іншому трактовані. Таке відчуття, що вони контролювали один одного, чи мене…

Десь через годину помістили мене у підвалі в якусь кімнату. Я зрозумів, що це школа, бо добре знаю місцевість. Зав’язали руки та ноги скотчем. Кожні пів години приходив якийсь російський військовий і питав, чи я живий. Тримали добу. Потім вивели, накрили капюшоном і заявили, що маю написати списки активістів з проукраїнською позицією.

У полоні Олександр Красківський провів два дні. 25 березня його знову посадили в авто і повезли. Передали в руки представникам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що вперше російська колона намагалась увійти у Замглай 28 лютого. Тоді люди вийшли і не пустили їх у населений пункт.

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