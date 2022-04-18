«Заблукав на навчаннях, але правильно повернувся додому»: ЗСУ ліквідували полковника рф
В день, коли в російському Петербурзі ховали генерал-майора Володимира Фролова, в Україні «грузом 200» став ще один рашистський офіцер. Мова йде про командира 49-ої зенітно-ракетної бригади тактичного з'єднання протиповітряної оборони росії полковника Івана Гришина, ліквідованого 16 квітня. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
«Зустрічайте „свіженького“ окупанта зі складу збройних сил росії: „Командир 49 зенітно-ракетної бригади полковник Гришин Іван зі Смоленську“. Заблукав на „навчаннях“, але вже правильно повернувся додому», — йдеться у повідомленні.
Крім того, загибель підтвердили у соцмережах знайомі полковника рф. Зокрема, у російській соцмережі «Вконтактє» вказано, що Гришин загинув на території України 16 квітня під час виконання військового обов'язку.
Раніше українські захисники ліквідували начальника штабу 40 інженерно-саперного полку підполковник Олександра Корника.
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