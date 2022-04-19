«Йшли, пили горілку з горла й стріляли по вікнах»: експрокурор розповів, як виганяв рашистів мисливською зброєю

Історія ексспівробітника Генпрокуратури Олега Уманського, який колись мав пристрасть до дорогих автівок, сьогодні не відрізняється від трагічних історій тисяч українців. Колишній чиновник живе в селищі Богданівка Броварського району. Він розповів, чому вирішив стріляти в загарбників, як вони спалили його будинок та яким чином рятувалась його сім"я, коли в село зайшли російські окупанти.

«Коли почалась війна, ми з рідними були у Києві, теща покликала у Богданівку, мовляв, тут безпечніше. Ніщо не віщувало біди, бо ходила інформація, що рашисти йдуть на Київ. Але їх так загнали, що вони опинились у нас. 8 березня вранці у село зайшли перші колони транзитом. Але неподалік їх розбили, і вони повернулись назад. Вранці наступного дня вони п’яними з квадроциклом ходили Богданівкою. Пляшки з горілкою просто тримали в руках і пили, — розповів Олег Уманський на відео, опублікованому на ютуб-каналі „Очі“. - Стріляли по вікнах, заходили у будинки і спостерігали, хто та що й де знаходить. На армійців вони не були схожі, я їх прийняв за мародерів… Молоді хлопці віком 18−20 років. Неадекватні… Моїй дочці 22 роки, її подруги такого віку. Ви розумієте, чим би то все закінчилось. І ми з товаришем прийняли рішення. Коли орки перелазили через паркан до нашого дому, ми відкрили вогонь з мисливської зброї. Ймовірно, когось поранили. Орки втекли. Для себе ми виграли 20 хвилин, поки вороги почали перегрупування. Сусіди бачили, як вони під парканом готувались до нападу. А що ми? Покинули машини, документи й просто втекли до лісу. Вийшли до сусідів, переночували. Пішки дійшли до Димера й таким чином врятувались. Так як орки були дуже злі та налякані, вони обібрали мій дім та підпалили. Перший поверх вигорів повністю, другий не годиться для проживання. Знаю, що у Богданівці вони вбили депутата, іншого господаря застрелили, тому що не дав цигарок, бо він не курив. То ж ми вчасно втекли…»

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