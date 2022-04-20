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Мати тиждень їздила автостопом у Бучу, щоб знайти вбитого рашистами сина

15:14 20 квітня 2022
Матір тиждень їздила автостопом у Бучу, аби знайти вбитого рашистами сина

Надії Трубчаніновій знадобився тиждень, щоб знайти тіло вбитого сина та гідно його поховати… Про це повідомили у Бучанській міській раді.

«Жінка їздила автостопом у Бучу, щоб знайти тіло сина: історія згорьованої матері.

Фотограф видання «AP» Родріго Адб зафільмував поховання сина 70-річної Надії Трубчанінової, якого вбили путінські виродки в Бучі. Пані Надія не покинула Київщину, яка частково та тимчасово була під окупацією ворога, лише через те, щоб провести свою дитину в останній земний шлях. Жінка щодня їздила автостопом зі свого села до зруйнованої Бучі в надії знайти сина. І через тиждень вона врешті його знайшла…"

«Надія витратила більше тижня, намагаючись повернути сина додому для належного поховання. Похорон пройшов в суботу», — пояснює у своєму інстаграмі Родріго Адб.

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